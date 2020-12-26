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بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح

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بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح

مصراوي Masrawy

11:54 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10من العناصر الإجرامية - مقيمين بنطاق محافظة مطروح، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

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