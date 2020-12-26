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الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت

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الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت

مصراوي Masrawy

11:50 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في ، محذرا من استمرار تزايد الإصابات في هذه الفترة.

وقال عبدالغفار، في تصريحات تليفزيونية له، إن الدولة وفرت مستشفى لعزل الأطفال، وأن الأطفال أقل من سنة عرضة للإصابة بفيروس كورونا لأن جهازهم المناعي ضعيف.

ونوه بأن مرضى السكر والجهاز المناعي من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس، مضيفًا أن معظم الأطفال تظهر عليهم أعراض بسيطة.

وأضاف وزير التعليم العالي: "نسبة الزيادة اليومية لإصابة كورونا معدلها كبير، شهر يناير وفبراير الوضع صعب جدًا الحالات هتستمر في الصعود لمصابي كورونا".

وأكد على أن معدلات الزيادة اليومية في إصابات كورونا كبيرة، متوقعًا أن ذروة الموجة الثانية من كورونا ستكون في يناير المقبل وقد تستمر حتى منتصف فبراير.

وتوقع الوزير، بداية تحسن الأوضاع خلال النصف الثاني من شهر فبراير حيث من المتوقع انخفاض الإصابات، وهذه توقعات الجدول الحسابي".

وأشار إلى إعداد نموذج افتراضي لإيضاح أعداد مصابي كورونا غير المعلنة، مؤكدًا على أن ما يتم رصده من حالات إصابة من قبل وزارة الصحة أقل بكثير من الموجودة في الواقع.

وتابع أن هناك علماء أكدوا أنه مع مرور الوقت يتحول الفيروس إلى فيروس موسمي، مضيفًا أن هناك 5 طفرات حدثت للفيروس في مصر.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما يمر به طفرات ومتغيرات ولا تعني ظهور سلالة جديدة من المرض.

وأوضح أن الطفرات الفيروسية أمر متوقع، مستطردا: قبل إثارة القلق لابد من الإجابة على عدة تساؤلات وهي: هل التغير في الفيروس يؤدي إلى زيادة انتشاره؟، وهل هذا التغير يحدث اختلافًا في الأعراض؟، وهل اختلاف الأعراض أدى لزيادة الوفيات؟، وأخيرا هل هذا التغير يتعارض مع اللقاحات المضادة المعلنة؟.

وأجاب وزير التعليم العالي، على التساؤلات السابقة بأن ما رُصد من تغير في الشوكة الخاصة بالفيروس مجرد مشاهدات لم ثبت حتى الآن في أبحاث علمية، بالإضافة إلى أنه لم يتم رصد زيادة في أعداد الوفيات على الرغم من الانتشار السريع للعدوى، مضيفًا أن التغير الطفيف في الأعراض لم يثبت حتى الآن هل نتج عن تغير الطقس أم تحور الفيروس.

وشدد على أن الدولة مستعدة منذ شهرين لاستقبال الموجة الثانية من جائحة كورونا، لافتًا إلى استقبال 25 مستشفى جامعيا مصابي كورونا.

وأشار إلى أن المستشفيات الجامعية جاهزة بـ 523 عناية مركزة، و413 جهاز تنفس صناعي، لافتا إلى توفير أقسام بهذه المستشفيات خاصة بعزل الأطفال مصابي كورونا.

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