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سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا

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سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا
قالت: سيأخذه كبار السن والكوادر الطبية وضعفاء المناعة

سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، يوم أمس الجمعة، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى المملكة منتصف الشهر المقبل.

وقال علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتلفزيون الأردني: إن "اللقاح سيعطى حسب الأولوية، لكبار السن، والكوادر الطبية، وضعفاء المناعة، ومن لديهم أمراض مزمنة".

ووفق " اليوم": حذّر الوزير من أن "وجود اللقاح لا يعني انتهاء الوباء"، طالبًا الالتزام بالإجراءات الوقائية التي هي مطلب رئيسي في ظل الوضع الوبائي الراهن. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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