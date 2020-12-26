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لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو

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لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو لتعظيم منظومة النقل.. الوزير والسفير الياباني يبحثان تأهيل 35 قطارًا بالخط الثاني وآخر مستجدات الخط الرابع للمترو

مصراوي Masrawy

11:31 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العلاقات المصرية- اليابانية متينة ويوجد تعاون مثمر بين الجانبَين في العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل، خصوصًا في مشروعات مترو الأنفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم السبت، مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة؛ لبحث التعاون بين الجانبين في مشروعات مترو الأنفاق.

وناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدَّم من شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو؛ حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسؤولي شركة "ميتسوبيشي"، لسرعة توقيع العقد؛ خصوصًا بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشي/ أوراسكوم) المصرية اليابانية، وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع.

وتباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطارًا من الأسطول الحالي للخط الثاني للمترو، والتي سبق توريدها من شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بدءًا من عام 1996؛ حيث أكد الوزير أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات، بما يسهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي، بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء؛ لتقديم خدمة مميزة للركاب.

وأكد الوزير أهمية التنسيق مع شركة "نيرك" في إعادة تأهيل هذه القطارات؛ وهو ما يتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتَي "نيرك" و"ميتسوبيشي"؛ لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذه القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطَّين الأول والثاني وتحديث الأسطول الحالي بهما، بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط مترو الأنفاق وفقًا لأحدث نظم التكنولوجيا؛ بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في .

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