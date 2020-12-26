الداخلية: تحرير 6535 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم اعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6535 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2941 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و267 مخالفة السير بدون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و63 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.