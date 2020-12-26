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"الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات

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"الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات "الأمن العام": ضبط 210 قطعة سلاح ناري و258 قضية مخدرات

مصراوي Masrawy

11:36 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 210 قطع أسلحة نارية، و258 قضية مخدرات، وتنفيذ 78125 حكما قضائيا متنوعا.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 6 متهمين ارتكبوا 10 متنوعة، وضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و277 دراجة نارية مخالفة، وتمت إعادة (3 دراجات نارية – 3 سيارات).

كما تم ضبط 20343 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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