مواعيد وشروط سحب الملفات.. التفاصيل الكاملة للتقديم بوظيفة معاون نيابة إدارية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

أعلن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية.

وذكرت النيابة في إعلانها أن المسابقة لخريجي كلية الحقوق بالجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2018.

ويشترط في المتقدم:

1- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد

2- ألا يقل عمره عن 30 سنة في 27 يناير وهو آخر يوم لسحب الملفات.

3- أن تتوفر في المتقدم الصلاحية والأهلية لشغل الوظيفة القضائية مع اجتياز الاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

4- أن تثبت لياقته الطبية بعد إجراء الفحوصات اللازم إجراؤها لشغل الوظيفة.

وأوضحت الهيئة أن طلبات التقديم تتم عبر الموقع الرسمي للهيئة (www.ap.gov.eg) في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 15 يناير 2021، وذلك بإدخال المتقدم البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة من ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

مواعيد سحب الملفات:

1- تسحب الملفات في الفترة من 16 يناير 2021 وحتى 27 يناير 2021 مقابل سداد 400 جنيه إلكترونيا (فيزا كارت) عند سحب الملف.

2- تقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة بالملف اعتبارا من 30 يناير وحتى 9 فبراير، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن في ميدان النجدة بمدينة 6 أكتوبر اعتبارا من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة بمقر الأمانة العامة بـ6 أكتوبر وعلى الموقع الإلكتروني للنيابة.

شروط سحب الملفات:

1- إحضار فيزا كارت بها مبلغ أكثر من 400 جنيه

2- إحضار استمارة تسجيل البيانات التي تم طباعتها من على الموقع بعد استيفائها.

3- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي

4 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.