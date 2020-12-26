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"الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية

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"الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية "الِعشرة متهونش".. انتحار عامل بسبب ترك زوجته المنزل في الشرقية

مصراوي Masrawy

11:46 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

أقدم عامل في الشرقية، على الانتحار شنقًا اليوم السبت؛ حزنًا على فراق زوجته، التي تركت عش الزوجية وتوجهت لمنزل أسرتها، بسبب الخلافات الزوجية.

كان اللواء أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر، بالعثور على "محمد.ح.أ.ا" 25 عامًا، عامل، مُقيم بدائرة القسم، جثة هامدة داخل مسكنه.

وتبين انتحار الزوج شنقًا داخل مسكنه؛ حزنًا على ترك زوجته المنزل بسبب الخلافات، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "التأمين الصحي" بالعاشر، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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