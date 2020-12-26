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إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات

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إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات إحالة طبيب متهم بهتك عرض فتاة في عيادة خيرية بالشرقية للجنايات

مصراوي Masrawy

11:29 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، إحالة طبيب إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة أثناء الكشف الطبي عليها بعيادة خيرية بالزقازيق.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من "د.ش" 20 عامًا، مُقيمة بالزقازيق، تتهم فيه "أ.ح" 39 عامًا، طبيب أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومي بالشرقية، بهتك عرضها داخل عيادة خيرية يعمل بها بالزقازيق.

وأوضحت الفتاة، أنها أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية في العيادة الخيرية التي يعمل بها الطبيب، وضع يده على موطن عفتها وهتك عرضها، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 6675 إداري ثان الزقازيق لسنة 2020.

جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر التهم المنسوبة إليه، فيما أفادت التحريات بصحة الاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

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