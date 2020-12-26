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فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد

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فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد فيلق القدس الإيراني يهدد أمريكا بالانتقام الشديد

مصراوي Masrawy

11:17 ص السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

هدد نائب قائد "فيلق القدس" التابع لحرس الثورة الإيراني، محمد حجازي، الولايات المتحدة الأمريكية بالانتقام الشديد، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال حجازي في تصريحات له أمس الجمعة، إن "الانتقام الشديد سيظل قائما، أي أن الانتقام يجب أن يكون من الذين أمروا ونفذوا، لكن زمان وطريقة الانتقام يعتمدان على الظروف"

وأضاف: "المرشد الإيراني أكد أن مراسم تشييع سليماني، بالإضافة إلى الضربة الصاروخية (الإيرانية) للقوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" العراقية، كانتا صفعتين لأمريكا".

وتابع: "هناك صفعتان أخريان، أولهما هزيمة البرمجية الأمريكية في المنطقة، وهو ما يحدث الآن، فدول المنطقة لا تتحرك في اتجاه الإرادة الأمريكية، مما يعني هزيمة البرمجية الأمريكية وهزيمة فرض الإرادة التي يقومون بها دون دفع أي ثمن".

وأضاف: "الصفعة الأخيرة ستكون طرد الأمريكان من المنطقة، وهو ما سيحدث بإذن الله. بالطبع هذه مجرد صفعات، وسيبقى الانتقام الشديد قائما، أي أن الانتقام يجب أن يؤخذ من أولئك الذين أمروا ونفذوا، لكن الزمان وطريقة الانتقام يعتمدان على الظروف".

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