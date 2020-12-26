أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

Print
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

مصراوي Masrawy

11:15 ص السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

أفادت قناة "الميادين" اللبنانية بـ"انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة" الحدودية.

وقالت قناة الجديد أن انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، بدورية للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج التقني، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري.

وذكرت أن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وقد أدى الى وقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

ونقلت "الجديد" عن مراسلها أنه "قد سمع صراخ الجنود قبل ان تصل سيارات إسعاف العدو الى المنطقة، فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية