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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد

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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا لداعش في محج قلعة بجنوب البلاد

مصراوي Masrawy

11:14 ص السبت 26 ديسمبر 2020

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن إحباط مخطط إرهابي واعتقال عناصر لتنظيم "داعش" في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة جنوب البلاد.

وأكدت هيئة الأمن أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت 4 أشخاص تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة، وفقا لقناة " اليوم"، اليوم السبت.

وأشارت الهيئة، إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم، مضيفة أنها لا تستطيع الكشف عن اسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

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