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بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل

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بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل بعد رفض رد المحكمة.. الجنايات تنظر قضية قتل سيدة حرقًا بالإسكندرية السبت المقبل

مصراوي Masrawy

11:26 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

تواصل محكمة جنايات الإسكندرية، السبت المقبل، محاكمة المتهم بقتل سيدة حرقا بالإسكندرية أمام ذات الدائرة، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف طلب رد هيئة المحكمة.

وكانت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس، رفضت المذكرة التي تقدم بها محامي المتهم "إبراهيم.ا" لرد هيئة المحكمة الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد، واستمرارها في نظر القضية.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة "إبراهيم.ا" إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ "سامية حجازي"، ربة منزل، حرقًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها "البنزين" وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

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