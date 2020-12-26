محافظ القليوبية يحرر 50 مخالفة لسائقين وركاب بسبب الكمامة

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

حرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، 50 محضر مخالفة لسائقين ومواطنين لم يلتزموا بارتداء الكمامات، بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، في بيان له اليوم السبت، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات والسائقين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.