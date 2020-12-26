أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط

Print
بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط

مصراوي Masrawy

11:15 ص السبت 26 ديسمبر 2020

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة على الكافتيريات والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بمنطقة ميدان سرور، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات اللازمة للحد من انتشار المستجد.

وشملت الحملات متابعة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، وارتداء الكمامة، ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، والالتزام بغلق المنشأة في المواعيد المحددة.

وجرى إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في منطقتي ميدان سرور والشرباصي، في الوقت الذي وجهت فيه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات على كافة المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية