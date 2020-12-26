بالصور.. حملات على المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة على الكافتيريات والمقاهي ومراكز الدروس الخصوصية بمنطقة ميدان سرور، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشملت الحملات متابعة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم تقديم الشيشة، وارتداء الكمامة، ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، والالتزام بغلق المنشأة في المواعيد المحددة.

وجرى إغلاق 4 مراكز للدروس الخصوصية في منطقتي ميدان سرور والشرباصي، في الوقت الذي وجهت فيه الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتكثيف المتابعات على كافة المنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين.