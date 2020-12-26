إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل، بمركز ناصر شمال بنى سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل أمام الوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز ناصر، ما أسفر عن إصابة حمادة خميس محمد 34 عامًا، وناصر شعبان عبدالتواب 55 عامًا، ومحمد علي محمد 30 عامًا، و حجاج عبدالتواب روبي 32 عامًا، ومحمود شعبان سيد 32 عامًا.

كما أصيب كل من محمود محمود عبدالصمد 28 عامًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وحسن جميل حسن 35 عامًا اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمين الفيوم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.