وزير التعليم العالي يفتتح مبنى معهد بحوث دول حوض النيل بجامعة الفيوم

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الفيوم– حسين فتحى:

افتتح اليوم السبت، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور كمال غلاب، القائم بأعمال عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، المبنى الجديد لمعهد البحوث.

وقال رئيس الجامعة إن المبنى الجديد للمعهد بلغت تكلفة إنشائه ٤٧ مليون جنيه ويتكون من ٦ أدوار، عبارة عن ٧ قاعات دراسة بسعة ٤٠٠ فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات بسعة ١٤٣ فردًا و قاعتين للترجمة الفورية بالإضافة لثلاثة معامل بحثية، 2 للكمبيوتر ومعمل لتحليل التربة والمياه.

وأضاف "شديد" أن المعهد يضم 3 أقسام رئيسية، هي "الدراسات الجغرافية، والدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية، والدراسات الإدارية"، ويهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل.

وأوضح أن معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم يمنح درجة الدبلوم في عدة مجالات علمية، كما يمنح درجتي الماجستير والدكتوراه للدارسين بقسم الدراسات الجغرافية.