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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قام قطاع السجون بتوجيه قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية)، إلى منطقة سجون المنيا تقديم الرعاية الطبية للنزلاء؛ حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية، حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

جاء ذلك استمراراً لتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون.. قطاع السجون يوجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على نزلاء منطقة سجون المنيا، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية.