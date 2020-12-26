"التعليم" والجامعة الأمريكية بالقاهرة توقعان مذكرة تفاهم لدعم "المنح الجامعية" للمدارس الحكومية

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

وقَّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لدعم "برنامج المنح الجامعية" المقدم لطلاب المدارس الحكومية.

تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بإدارة وتنفيذ برنامج المنح الجامعية الذي يقدم منحًا دراسية جامعية لـ140 طالبًا/ طالبة من طلاب المدارس الحكومية في العام الدراسي الجامعي الحالي 2020/2021.

ويقدم البرنامج الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس؛ ليس في الجامعة الأمريكية فحسب، بل أيضًا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.

وأعرب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالفرص التي يمنحها برنامج المنح الجامعية لطلاب الثانوية العامة وفخره بالـ140 طالبًا/ طالبة الذين حصلوا على المنحة هذا العام، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في سبيل تطوير مهارات أبنائنا الطلاب من خلال تقديم جميع الفرص التعليمية المتميزة.

وقال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "نتطلع إلى هذا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي يساعد على تعريف الطلاب المتميزين في المدارس الحكومية ببرنامج المنح الجامعية وتشجيعهم على التقديم بالبرنامج للحصول على فرصة اختيار مجالاتهم الدراسية".

وتسهم هذه المنح الدراسية والتي تبلغ قيمتها 36 مليون دولار أمريكي، في دعم 700 من الطلاب المصريين المتميزين (من مختلف محافظات مصر على مدار 10 سنوات) الذين يمتلكون المعرفة وإمكانات القيادة التي تحتاج إليها مصر؛ لضمان تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية البيئية والنمو الاقتصادي؛ وتتضمن معايير الاختيار التفوق الأكاديمي وإمكانات القيادة والحاجة إلى الدعم المالي.

وتضم التخصصات الدراسية المتاحة في الدفعة الأولى مجالات عديدة؛ هي: "الزراعة، والطاقة، والمياه، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة البيئية، والصحافة، وإدارة الأعمال والاقتصاد"، وتقدم المنحة لخمس دفعات متتالية من الطلاب ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين ودعم التنوع، حيث حصل على المنحة هذا العام 65 طالبة و75 طالبًا؛ منهم 13 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة.

والجامعات الشريكة في البرنامج؛ هي: "جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا".

وتستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة هذا العام 25 طالبًا وطالبة، وتستقبل جامعة أسيوط والمنصورة وعين شمس 23 طالبًا وطالبة؛ بينما ينضم 22 طالبًا وطالبة إلى جامعة الإسكندرية، و17 طالبًا وطالبة إلى جامعة القاهرة، و7 طلاب إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتصدر تخصص الهندسة اختيار 24% من الطلاب، ثم تخصص الزراعة.

ويسهم برنامج المنح الجامعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في مصر، وذلك من خلال غرس ركائز المعرفة والابتكار والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والمسؤولية البيئية في البنية التحتية الأساسية للدراسات الجامعية.