أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"شعراوي" يصل البحيرة في مستهل زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية

Print
"شعراوي" يصل البحيرة في مستهل زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية "شعراوي" يصل البحيرة في مستهل زيارته لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية

مصراوي Masrawy

11:10 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قبل قليل إلى مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وكان في استقباله اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائبة المحافظ.

ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوي خلال الزيارة، بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بمراكز وادي النطرون وبدر وأبوالمطامير.

وقد نقل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، لوزير التنمية المحلية، حب وتقدير شعب وأهالي البحيرة والجهاز التنفيذي لوزارة التنمية المحلية والقيادة السياسية للجهود الكبيرة التي توليها الوزارة لدعم المحافظة المستمر والمتواصل وتنميتها والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.

حضر الاستقبال المهندس حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، وكامل غطاس رئيس مدينة وادي النطرون، وقيادات الوزارة والمحافظة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية