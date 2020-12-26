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لعدم ارتدائهم الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8345 سائقاً

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لعدم ارتدائهم الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8345 سائقاً لعدم ارتدائهم الكمامة.. اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8345 سائقاً

مصراوي Masrawy

10:57 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود الوزارة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 8345 سائق نقل جماعي لعدم ارتدائهم الكمامة الواقية، وتحرير 926 مخالفة لقرارات الغلق.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار "فيروس كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بارتداء الكمامات الواقية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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