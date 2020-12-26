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وفاة 20 طبيبا في نيجيريا جراء الإصابة بكورونا

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وفاة 20 طبيبا في نيجيريا جراء الإصابة بكورونا وفاة 20 طبيبا في نيجيريا جراء الإصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

11:08 ص السبت 26 ديسمبر 2020

ابوجا- (د ب ا):

توفي ما لا يقل عن 20 طبيبا نيجيريا بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 في غضون أسبوع واحد ،فيما يواجه أكبر في افريقيا الموجة الثانية من جائحة كورونا، حسبما ذكرت صحيفة" بريميوم تايمز" ، نقلاً عن الرابطة الطبية النيجيرية.

وتسبب في تفشي الجائحة عمليات التنقل والاختلاط بشكل مكثف فيما يقرب من 24ولاية يشكلون قرابة ثلثي عدد ولايات البلاد،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

واشتكى العاملون في القطاع الصحي في نيجيريا من التعرض لعدوى بسبب عدم كفاية وسائل الحماية الشخصية ، مما أدى إلى أكثر من ألف حالة عدوى بين العاملين في القطاع.

وارتفع عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد -19 المسجلة إلى 1133 في الثالث والعشرين من ديسمبر، من 350 في الخامس من نفس الشهر في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ،وفقًا لبيانات من مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض.

وسجلت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا 82747 حالة إصابة،وسجلت مدينة لاجوس، المركز التجاري، والعاصمة أبوجا، وكذلك كادونا، نصف هذا العدد .

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مصراوي Masrawy

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