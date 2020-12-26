مطار القاهرة: ضبط 65 كجم شيش إلكترونية مع راكب قادم من الصين

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 65 كجم من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري داخل 7 حقائب حاول توزيعها على الركاب فور وصوله من الصين لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو، اشتبه أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الصين، ودخل لصالة التفتيش وهو يحمل حقيبة واحدة للتمويه على رجال الجمارك، وبتفتيشه ذاتيا بمعرفة مصطفى صادق مأمور التفتيش تم العثور على 7 ليبل لحقائب أخرى في ملابسه، تم إحضار الحقائب من السير، وتشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور التفتيش تحت إشراف تامر رمزي وأحمد عمر مشرفة الصالة، وتبين وجود 65 كجم من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها داخل حقائبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 140، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​