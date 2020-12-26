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إحالة أوراق متهم بقتل زوجة خاله وابنتيها حرقًا إلى المفتي

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إحالة أوراق متهم بقتل زوجة خاله وابنتيها حرقًا إلى المفتي إحالة أوراق متهم بقتل زوجة خاله وابنتيها حرقًا إلى المفتي

مصراوي Masrawy

11:04 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الجمل، اليوم السبت، إحالة أوراق عامل بورشة دهان سيارات إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 2 يناير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة خاله وطفلتيها في حريق منزلهم بناحية "منشية أبو حجازي"، التابعة لمركز بلبيس، انتقامًا من خاله.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بنشوب حريق بمنزل بناحية "منشية أبو حجازي"، في بلبيس.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتين إطفاء إلى موقع الحريق، تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين مصرع كل من "عبير.م" 27 عامًا، ربة منزل، وطفلتيها "حنين.خ.ج" 7 أعوام، و"حور" 5 أعوام.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد.غ.ع" 21 عامًا، عامل بورشة، ونجل شقيقة زوج المتوفية، والذي حرق المنزل انتقامًا من خاله بسبب خلافات بينهما، حيث أحضر زجاجتي بنزين وأحرق المنزل.

جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات.

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