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مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

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مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصراوي Masrawy

10:52 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الشرقية– فاطمة الديب:

لفظت طالبة بالصف الثاني الثانوي، بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للاختناق، اليوم السبت، جراء استنشاق بخار ، أثناء الاستحمام.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ للعميد تامر مكاوي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من مستشفى التأمين الصحي، بوصول طالبة بالصف الثاني الثانوي العام، إلى المستشفى جثة هامدة.

وتبين وفاة الفتاة جراء استنشاق بخار المياه أثناء أثناء الاستحمام، ولا توجد شبهة جنائية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.

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