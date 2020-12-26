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أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة

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أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة
في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل على فرض تدابير إغلاق جرّاء التفشي

أوروبا تستعد لإطلاق حملات التطعيم وسط انتشار سلالة كورونا الجديدة

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، تسلّم أولى جرعات لقاح كوفيد-19 عشية بدء حملات التطعيم، في وقت أُجبرت دول عدة في التكتل، على فرض تدابير إغلاق من جرّاء ظهور سلالة جديدة من كورونا تواصل تفشيها من بريطانيا ويعتقد أنها معدية أكثر.

وأودى الوباء بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص ولا يزال يتفشى في معظم أنحاء العالم، لكن إطلاق حملات التطعيم أخيراً عزز الآمال بأن تخف وطأة كوفيد في عام 2021.

وفي حين وصلت أولى جرعات لقاح "فايزر-بايونتيك" إلى باريس السبت، أكدت وزارة الصحة الفرنسية في وقت متأخر الجمعة اكتشاف أول إصابة في البلاد بسلالة الفيروس الجديدة لدى مواطن عاد من بريطانيا.

وسجّلت عدة دول إصابات بالسلالة الجديدة، ما يثير قلق الهيئات الصحية التي تعاني أساساً من الضغط.

ودفعت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يخشى الخبراء من أنها تنتقل بشكل أسرع، أكثر من 50 بلداً، إلى فرض قيود على السفر من المملكة المتحدة حيث ظهرت لأول مرة.

لكن لا تزال تسجّل إصابات بالسلالة الجديدة في أنحاء العالم.. وأكدت اليابان، الجمعة، تسجيل خمس إصابات بها لدى ركاب قدموا من المملكة المتحدة، بينما سجّلت حالات كذلك في الدنمارك ولبنان وألمانيا وأستراليا وهولندا.

كما اكتشفت جنوب إفريقيا طفرة مماثلة لدى بعض المصابين، لكنها نفت، الجمعة، التصريحات الصادرة من بريطانيا التي أفادت بأن سلالتها أخطر ومعدية أكثر من تلك المكتشفة في المملكة المتحدة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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