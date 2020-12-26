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نصائح تساعدك على استعادة حاسة الشم بعد كورونا

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نصائح تساعدك على استعادة حاسة الشم بعد كورونا نصائح تساعدك على استعادة حاسة الشم بعد كورونا
قالت: يعد الثوم أحد العلاجات القوية المضادة للفيروسات

نصائح تساعدك على استعادة حاسة الشم بعد كورونا

يعد فقدان حاستَي الشم والتذوق من الأعراض الشائعة والمزعجة لفيروس كورونا المستجد.

وقدمت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية مجموعة من النصائح لاستعادة حاسة الشم بعد التعافي من :

الثوم

يعد الثوم أحد العلاجات القوية المضادة للفيروسات والمعززة للمناعة في أثناء الجائحة.

وأوضحت الدراسات إلى أن الثوم قد يحتوي أيضاً على خصائص تعمل على تهدئة التورم والالتهاب حول ممر الأنف، وتسهيل التنفس، وبالتالي، يساعد على استعادة حاستَي الشم والتذوق بشكل أسرع.

ويمكن خلط الثوم المطحون مع الساخن والليمون وهذا أيضاً علاج مضاد للبرد.

الفلفل الحار

تكمن فوائد الفلفل الأحمر في المكون القوي في الكابسيسين، الذي ينظف الأنف المسدود، ويحفز الحواس ويحسّن أداء حاسة الشم.. كما أنه مفيد جداً في التخلص من نزلات البرد.

ويمكن مزج الفلفل الأحمر مع كوب من الماء أو إضافة عامل تحلية مثل العسل قبل الاستخدام.. ولا توجد إثباتات علمية تدعم العلاج.

الزيوت العطرية

يوصي عديد من ممارسي العلاج العطري مرضى كورونا بشم 4 زيوت أساسية مختلفة (زيوت الورد والقرنفل والليمون والأوكالبتوس) لمدة 20 - 40 ثانية لكل منهما، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

يمكن أيضاً شم روائح المنتجات اليومية مثل الشامبو والصابون وتوابل الطبخ، حتى لو لم تعمل على الفور، فقد تساعدك على استعادة حاسة الشم في وقت مبكر.

زيت الخروع

زيت الخروع مليء بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وقد استخدمه الأشخاص الذين يعانون أعراض التهاب الجيوب الأنفية المتكررة والحساسية لتقليل نمو الأورام الحميدة.

كما أنه مفيد جداً في تخفيف أعراض السعال والبرد واستعادة حاسة الشم إلى حد ما.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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