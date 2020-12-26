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غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

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غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام غدا.. أمانة مجلس النواب تستقبل الأعضاء المنتخبين بنظام الفردي لمدة 3 أيام

مصراوي Masrawy

10:46 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

تستأنف لجان الاستقبال بالأمانة العامة لمجلس النواب عملها لاستقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين (بالنظام الفردي)، اعتبارا من غد الأحد، على مدار ثلاثة أيام، وذلك لاستخراج بطاقات العضوية الخاصة بهم.

وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن لجان الاستقبال تتبع الإجراءات الاحترازية والوقائية كاملة حرصا على سلامة النواب، وستقوم باستقبال النواب وفقا للآتي:

يوم الأحد 27 ديسمبر

استقبال نواب 5 محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، ومرسى مطروح، بإجمالي 90 نائبا.

يوم الاثنين 28 ديسمبر

استقبال نواب 10 محافظات هي: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، وكفرالشيخ، بإجمالي 108 نواب.

الثلاثاء 29 ديسمبر

استقبال نواب 12 محافظة هي: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 86 نائبا.​

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