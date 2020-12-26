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الإسكان: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات فصل الصرف الصناعي عن الآدمي ببرج العرب الجديدة

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الإسكان: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات فصل الصرف الصناعي عن الآدمي ببرج العرب الجديدة الإسكان: 1.5 مليار جنيه حجم استثمارات فصل الصرف الصناعي عن الآدمي ببرج العرب الجديدة

مصراوي Masrawy

10:40 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي استثمارات منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصرف الآدمي بمدينة برج العرب الجديدة بلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة ثلاثياً ورفع كفاءة منظومة الصرف لاستيعاب مياه الأمطار، وترشيد استهلاك المياه المنقاة المستخدمة في الزراعة.

وأشار الجزار، إلى أن المنظومة شملت تنفيذ المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 115 ألف م3/ يوم، ومحطة رفع وخطوط طرد بتكلفة 400 مليون جنيه، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح ، عبر الفيديو كونفرانس في أغسطس الماضي.

وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة لاستقبال مياه الصرف الصناعي بطاقة 46 ألف م3/ يوم، بالمدينة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للمحطة عند اكتمال أعمال التوسعة إلى 100 ألف م3 / يوم بتكلفة تصل إلى 425 مليون جنيه، للاستفادة من المياه المنتجة في ري المسطحات الخضراء لترشيد استهلاك مياه الشرب التي كانت تستخدم في ري تلك المسطحات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات الرفع، ورفع كفاءة بعض المحطات القائمة لخدمة كافة الأحياء السكنية والمناطق الصناعية لاستكمال منظومة الفصل واستيعاب المياه الناتجة عن الأمطار بتكلفة إجمالية 399 مليون جنيه.​

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