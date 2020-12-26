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اصطدمت سيارتهم بعمود.. إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

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اصطدمت سيارتهم بعمود.. إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج اصطدمت سيارتهم بعمود.. إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:36 ص السبت 26 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بشارع الجوازات دائرة القسم.

تبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة "محمد. م" 20 عامًا عامل، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمة بالرأس واشتباه نزيف داخلي، و "زياد. م" 15 عامًا طالب بجروح متفرقة بالرأس والوجه، الطفل "آدم. م" 4 أعوام بكسر بالفخذ الأيمن "من مستقلي السيارة".

جرى نقل المصابين لمستشفى الحياة التخصصي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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