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نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في

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نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في الحكومة نائب الرئيس الأفغاني يدعو طالبان إلى وقف العنف والمشاركة في

مصراوي Masrawy

10:51 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كابول- (د ب أ):

حث نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح حركة طالبان على وقف أعمال العنف ضد قيادة البلاد و مؤسساتها، والمشاركة في بدلا من ذلك.

وكان صالح يتحدث في الاجتماع الثاني للجنة القيادة بمجلس المصالحة الوطني الأفغاني اليوم السبت.

وأضاف صالح، في كلمته أمام الاجتماع الثانى للجنة القيادة بمجلس المصالحة الوطنية اليوم السبت، أن أفغانستان، دولة معقدة، حيث أن هيمنة جماعة أمر مستحيل وسيقود فقط إلى عزلتها.

وتقول طالبان دائما إن الحكومة الحالية في أفغانستان ليست إسلامية وتعهدت بترسيخ ما يصفها المسلحون بأنها "حكومة إسلامية خالصة"

وتابع صالح أن طالبان لا يمكن أن تفوز في الحرب الحالية بقتل زعماء قبائل وصحفيين أو أعضاء من المجتمع المدني الأفغاني، حيث أن ذلك سيزيد الصراعات الحالية تعقيدا.

وتشهد البلاد أعمال عنف حاليا. وفي الأسبوع الماضي وحده، تم اغتيال صحفي وأربعة من موظفي الصحة ورئيس منظمة لمراقبة الانتخابات وسائقه وناشطة حقوقية وشقيقها في هجمات منفصلة لحركة طالبان.

وكانت أربعة انفجارات قد وقعت اليوم السبت، بفارق أقل من ثلاث ساعات في مناطق مختلفة بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أضاف إلى الذعر بين المواطنين، الذين يشهدون مماثلة بشكل شبه يومي، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الشرطة ومصادر أمنية إن اثنين من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرين في الانفجارات، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

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