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القوى العاملة :صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ 2719 عاملا بالأقصر

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القوى العاملة :صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ 2719 عاملا بالأقصر القوى العاملة :صرف 1.3 مليون جنيه منحة لـ 2719 عاملا بالأقصر

مصراوي Masrawy

10:37 ص السبت 26 ديسمبر 2020

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 462 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية حيث بلغ عددهم 1064 شاباً منهم 13 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوي القدرات.

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت مليون و359 ألفاً و500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملاً، كما تم صرف رعاية صحية لـ 140 عاملا وعاملة بإجمالي 67 ألفاً و164 جنيهاً، وصرف 3000 جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و6 منح مواليد لـ 12 عاملاً بمبلغ 3000 جنيه أخرى.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 206 منشأة دوري وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 14 محضراً.

كما تم تلقي 3 شكاوى، وبحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 126 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 100 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وعمل دورة تدريبية أخرى في التفصيل والحياكة وفي مجال التبريد والتكييف.

كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار المستجد.​

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