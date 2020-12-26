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الاتحاد الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم الحوثيين بالبحر الأحمر

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الاتحاد الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم الحوثيين بالبحر الأحمر الاتحاد الإماراتية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة إزاء جرائم الحوثيين بالبحر الأحمر

مصراوي Masrawy

10:23 ص السبت 26 ديسمبر 2020

أبوظبي- (أ ش أ):

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة إزاء استمرار جرائم ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر وتهديداتها لأهم خطوط النقل البحري عبر زراعة الألغام وإرسال القوارب المفخخة.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم السبت تحت عنوان "تهديد دولي" - أن ارتطام لغم بحري بسفينة جنوب البحر الأحمر هي جريمة تدل على ارتفاع النشاط الإرهابي للحوثيين بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتهديد واضح لخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية.

وشددت على ضرورة التصدي لاستهداف مليشيا الحوثي للمدنيين لأكثر من مرة بصواريخ باليستية وطائرات دون طيار وخرقها القانون الإنساني، وتهديها للأمن الإقليمي والدولي.

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