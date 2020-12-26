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إصابة طبيب أمريكي بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكورونا

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إصابة طبيب أمريكي بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكورونا إصابة طبيب أمريكي بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاحا مضادا لكورونا

مصراوي Masrawy

10:22 ص السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس اللقاح ضد الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.

وأوردت الصحيفة أن الدكتور، حسين صدر زاده، متخصص في طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي، أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي، ديفيد كيبي، في بيان يوم الجمعة، إن الدكتور صدر زاده "شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى. وهو في حالة جيدة اليوم".

وقال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيب أصحابها بحساسية في الولايات المتحدة بعد تلقيهم لقاح مضاد لـ"كوفيد-19" الذي تنتجه "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك".

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