★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وأكد وزير الصحة أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وقال موراشكو إن "وزارة الصحة وافقت على تعديلات في تعليمات الإستخدام الطبي. تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كذلك بات ممكنا تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد فيروس كورونا".