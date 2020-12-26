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: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

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روسيا: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما : لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

مصراوي Masrawy

10:14 ص السبت 26 ديسمبر 2020

وكالات:

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد ، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، حسبما نقلت اليوم .

وأكد وزير الصحة أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وقال موراشكو إن "وزارة الصحة وافقت على تعديلات في تعليمات الإستخدام الطبي. تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كذلك بات ممكنا تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد فيروس كورونا".

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