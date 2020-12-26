أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

Print
نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل نتنياهو يوجه دعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل

مصراوي Masrawy

10:11 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الرباط- (أ ش أ):

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن خلال المباحثات الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس ورئيس وزراء إسرائيل، وجّه نتنياهو الدعوة إلى العاهل المغربي لزيارة إسرائيل.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي- في بيان، تناقلته وسائل إعلام مغربية- أن نتنياهو قال إن إسرائيل بأكملها متحمسة لإقامة سلام بين البلدين.

وأجرى العاهل المغربي، في وقت سابق، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد خلالها الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة المغربية.

وجدد الملك محمد السادس التأكيد على الموقف الثابت، والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد العاهل المغربي، خلال الاتصال، على إعادة تفعيل آليات التعاون بين المغرب وإسرائيل، واستئناف الاتصالات بشكل منتظم، في إطار علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي للملك محمد السادس عزمه على تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها، وذلك وفق جدول زمني محدد لتفعيلها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

تخفيضات وإعفاءات.. قرارات جديدة لتنشيط السياحة في مصر

شبكة عيون الإخبارية