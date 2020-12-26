عشرات العائلات في باراجواي تفقد منازلها بسبب حريق عشية عيد الميلاد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسونسيون- (د ب أ):

فقدت عشرات العائلات في أسونسيون، عاصمة باراجواي، منازلها في حريق كبير عشية عيد الميلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية يوم الجمعة.

وأفادت صحيفة "هوي" بأن الحريق، الذي تضررت منه 96 أسرة وامتد على مساحة نحو 30 ألف متر مربع، نجم عن إساءة التعامل مع الألعاب النارية ليلة الخميس.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن ما يصل إلى 150 أسرة قد تتأثر من الحريق.

وبدأ الحريق في حي لا تشاكاريتا الفقير خلف مركز كابيلدو الثقافي في وسط المدينة القديمة.

ونقلت وسائل إعلام عن أوسكار سالومون رئيس الكونجرس قوله إن المسؤولين كانوا يخشون أن يكون الحريق أتى أيضا على وثائق مهمة في المركز الثقافي كابيلدو بالعاصمة والذي يضم وثائق التاريخ الوطني للبلاد.

لكن إدارة كابيلدو أعلنت في وقت لاحق أن المكاتب وغرف التدريب على وجه الخصوص تضررت جراء النيران، كما تضرر مبنى تاريخي آخر في المنطقة، يضم العديد من المنازل الخشبية.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران بعد عدة ساعات من اندلاعها في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقالت الأمانة العامة لحالات الطوارئ الوطنية إنه سيتم توفير المأوى والغذاء والملابس ومواد البناء وإيجاد حلول سكنية دائمة للعائلات التي دمرت منازلها.