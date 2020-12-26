أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر من طقس أول 3 أيام بالعام الجديد -
اليوم.. الحُكم على متهمين اثنين بقضية "داعش النزهة" -
موريتانيا: 4 وفيات و211 إصابة جديدة بكورونا -
قصف صاروخي إسرائيلي على مناطق قرب الحدود السورية اللبنانية -
مساء dmc - حمد المسلماني في ضيافة مساء dmc -
مساء dmc - أحمد المسلماني يحلل بريطانيا 2021.. مابعد الخروج من الاتحاد الأوربي وما بعد ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: الصين تمشي على خطى أمريكا وتلاحقها خطوة بخطوة -
مساء dmc - أحمد المسلماني: أقتصاد أمريكا لم يقدر ان يكون بالقوة التي وعد بها ترامب -
مساء dmc - أحمد المسلماني: كورونا أثرت على القوة الإقتصادية في العالم وهم "أمريكا والصين" -
مساء dmc - هل الحوامل والسيدات اللاتي ينجبن أكثر من 3 أطفال أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البابا يلغي صلاة التبشير الملائكي بسبب القيود الإيطالية للسيطرة على كورونا

Print
البابا يلغي صلاة التبشير الملائكي بسبب القيود الإيطالية للسيطرة على كورونا البابا يلغي صلاة التبشير الملائكي بسبب القيود الإيطالية للسيطرة على كورونا

مصراوي Masrawy

10:10 ص السبت 26 ديسمبر 2020

روما- (د ب أ):

قرر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلغاء صلاة التبشير الملائكي في اليوم التالي لعيد الميلاد أمام آلاف من الحجاج كما كان الحال في الماضي، وذلك بسبب القيود المفروضة في إيطاليا للسيطرة على تفشي المستجد، لكنه بدلاً من ذلك سيلقيها من مكتبة الفاتيكان.

ونقل الفاتيكان مكان الصلاة من ظهر السبت (1100 بتوقيت جرينتش) إلى المكتبة في القصر الرسولي ، بحسب بيان صادر عن الكرسي الرسولي.

وفي الأصل ، يلقي رئيس الكنيسة الكاثوليكية الصلاة على المسيحيين في ساحة القديس بطرس، كما هو معتاد في أيام الأحد.

وفي إيطاليا، يتم تطبيق قيود صارمة لحظر التجول خلال عطلة عيد الميلاد وحتى بداية يناير، باستثناء أربعة أيام (من 28 إلى 30 ديسمبر و4 يناير).

ومن المفترض أن يغادر المواطنون منازلهم فقط خلال هذا الأوقات للذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب أو التسوق أو ممارسة الرياضة بمفردهم، مما يجعل من الصعب عليهم الوصول إلى ساحة القديس بطرس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مساء dmc - ارتفاع ملحوظ في إصابات كورونا في مصر والعالم

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

مصر تسجل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 176,974 إصابة مؤكدة و 1,783 حالة وفاة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية