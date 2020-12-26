مقتل شخصين في 4 انفجارات في كابول

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مصراوي Masrawy

كابول- (د ب أ):

وقعت أربعة انفجارات اليوم السبت، بفارق أقل من ثلاث ساعات في مناطق مختلفة بالعاصمة الأفغانية كابول، مما أضاف إلى الذعر بين المواطنين، الذين يشهدون حوادث مماثلة بشكل شبه يومي، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الشرطة ومصادر أمنية إن اثنين من أفراد قوات الأمن على الأقل قتلا وأصيب ستة آخرين في الانفجارات، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأضافت الشرطة أن الانفجار الأول وقع في الساعة السابعة ودقيقتين صباح اليوم بمنطقة "حضوري جمن" في منطقة الشرطة الثامنة في كابول، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.

وتابعت الشرطة أن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة مغنطيسية.

وتابعت الشرطة أن الانفجار الثاني وقع غرب كابول، حوالي الساعة السابعة وخمس دقائق، حيث استهدفت عبوة ناسفة مغنطيسية مركبة، كانت تقل مسؤولا بارزا من وحدة حماية الشخصيات المهمة بالعاصمة.

وقالت الشرطة إن اثنين من أفراد قوة الشرطة أصيبا في الانفجار.

ووقع الانفجار الثالث بمنطقة "ديه سابز" شرق كابول. وقالت الشرطة إن الانفجار ناجم عن انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق، استهدف مركبة للشرطة، وأصيب خلاله ثلاثة من أفراد قوة الأمن.

وتابعت الشرطة أن الانفجار الرابع وقع في منطقة "ديه بوري" غرب كابول حوالي الساعة التاسعة وخمس دقائق صباحا، حيث تم استهداف مركبة تابعة للشرطة.

وأضافت الشرطة أن اثنين من أفراد قوة الشرطة قتلا وأصيب مدني في الانفجار.

وتشهد أفغانستان زيادة فى الانفجارات وأعمال العنف، وسط جهود لإحلال السلام.