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سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي

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سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي
رجل في الستينيات شعر بالتعب ولم تظهر أعراض على الأربعة الآخرين

سلالة كورونا البريطانية تظهر في اليابان.. 5 أشخاص دخلوا الحجر الصحي

سجّلت اليابان خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وأوضح وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي أمس، أن خمسة أشخاص دخلوا حجرًا صحيًّا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة ما بين 18 و21 ديسمبر.

وبيّنت وزارة الصحة اليابانية أن رجلًا في الستينيات من عمره شعر بالتعب، فيما لم تظهر على الأربعة الآخرين أي أعراض.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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