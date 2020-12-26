هطولات وبرد وسيول.. "الحصيني": "ماطرة" تبدأ اليوم.. وعرعر صفر!

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قال: تتفاوت على أجزاءٍ من مكة والمدينة وحائل وتبوك والجوف وغيرها

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبات بَرَد وسيول على أجزاءٍ من: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والشمالية والقصيم والباحة وعسير وجازان، ثم الرياض والشرقية.

وأضاف، عبر حسابه في "تويتر": "بداية الحالة الممطرة اليوم السبت 1442/5/11هـ، بين المدينة المنوّرة وتبوك، ثم منطقة حائل، فمنطقة مكة المكرّمة، ثم تتوسع الحالة يوم الأحد نواحي منطقة المدينة المنوّرة، ثم شمال الشرقية، فالكويت، فالجوف، الإثنين تتوسع وتشمل الشمالية، فالثلاثاء شمال الرياض، ثم نهاية الأسبوع -بإذن الله- حالة ارتدادية على الرياض والشرقية".

وتابع: "أجواء من باردة الى باردة جداً، فجر اليوم السبت، على الشمالية والوسطى والشرقية".

وأردف: "سجّلت الصغرى في عرعر (صفراً) والعاصمة الرياض 8، والدمام 9 درجات مئوية".