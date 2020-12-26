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سلطنة عُمان تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح فايزر غداً

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سلطنة عُمان تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح فايزر غداً سلطنة عُمان تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح فايزر غداً
قالت: تستهدف المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة

سلطنة عُمان تعلن بدء حملة التطعيم بلقاح فايزر غداً

أعلنت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، أن سلطنة عُمان ستبدأ رسمياً غداً الأحد، حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المُضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19".

وتستهدف في المرحلة الأولى الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض من ضمنها العاملون في الخطوط الأمامية والمصابون بالأمراض المزمنة وكبار السن.

يُشار إلى أن أول دفعة من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، وصلت قبل يومين عبر مطار مسقط الدولي، وتتضمن 15 ألفاً و600 جرعة فيما سيصل نحو 28 ألف جرعة أخرى لسلطنة عمان بحلول يناير المقبل.

وكان مسؤول بوزارة الصحة العُمانية قد قال في تصريحات نقلها حساب تابع للحكومة على "تويتر"، في وقت سابق، إن البلاد ستتسلّم أول شحنة من لقاح "فايزر- بيونتيك"، الأربعاء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولية ستشمل 20 بالمئة من السكان.

ولقاح "فايزر- بيونتيك" الذي أنتجته شركة فايزر الأمريكية، بالتعاون مع بيونتيك الألمانية مصُمّم لتحفيز الجهاز المناعي للجسم على إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كوفيد-19 ومحاربته على نحو مأمون، وسيكون عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية