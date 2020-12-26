ثلاثة تفجيرات في كابول ومقتل عنصري شرطة أفغانيين

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مصراوي Masrawy

كابول- (أ ف ب):

أسفر انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في كابول السبت عن مقتل عنصري شرطة أفغانيين السبت.

وقتل الشرطيان عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابول، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فرامارز الصحافيين.

وقال إن مدنيا أصيب كذلك بجروح جرّاء الانفجار.

كما أشار المصدر ذاته إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي في غرب كابول.

وتحدّث عن انفجار ثالث في المدينة لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

وهزّت أعمال عنف مشابهة كابول وعدة ولايات أفغانية أخرى في الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات وضربات صاروخية وعمليات قتل محددة الأهداف.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية عددا من هذه الهجمات.

واستهدف عدد متزايد من الهجمات صحافيين وسياسيين وناشطين حقوقيين مع ازدياد العنف في أفغانستان على الرغم من محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

ومن المقرر أن تسأنف محادثات السلام التي انطلقت في 12 سبتمبر في الدوحة مطلع يناير.