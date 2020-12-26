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زوار كوبا سيضطرون إلى تقديم اختبار سلبي لكورونا اعتبارا من 10 يناير

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زوار كوبا سيضطرون إلى تقديم اختبار سلبي لكورونا اعتبارا من 10 يناير زوار كوبا سيضطرون إلى تقديم اختبار سلبي لكورونا اعتبارا من 10 يناير

مصراوي Masrawy

09:59 ص السبت 26 ديسمبر 2020

هافانا- (د ب أ):

سيضطر زوار كوبا إلى تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد للدخول إلى البلاد اعتبارا من 10 يناير المقبل، حسبما ذكرت صحيفة جرانما التابعة للحزب الشيوعي في البلاد يوم الجمعة.

ولن يتم قبول نتائج الاختبارات إلا التي أجريت في غضون 72 ساعة قبل المغادرة، وفقًا للتقرير.

وأعلنت كوبا تسجيل 217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأربعاء. وكان هذا هو أعلى رقم مسجل في يوم واحد منذ أن ضرب الوباء كوبا في 11 مارس.

وسجلت كوبا، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، حتى الآن نحو 11000 إصابة بفيروس كورونا و140 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

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