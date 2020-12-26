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حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة وترويع المدنيين

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حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة وترويع المدنيين حماس تندد بشن إسرائيل غارات جوية على غزة وترويع المدنيين

مصراوي Masrawy

09:58 ص السبت 26 ديسمبر 2020

غزة- (د ب أ):

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشن إسرائيل اليوم السبت غارات جوية على قطاع غزة مستهدفة مواقع للحركة.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم في بيان إن غارات إسرائيل "عدوان همجي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين".

وأشار قاسم إلى إصابة شظايا صواريخ إسرائيلية مستشفى أطفال ومركز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في غزة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنت غارات استهدفت موقعين عسكريين لحماس وأراض زراعية وسط وجنوب القطاع من دون وقوع إصابات بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن القصف أدى إلى وقوع أضرار مادية بمستشفى الدرة للأطفال، وانقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته استهدفت موقعا لإنتاج أسلحة صاروخية،وبنية تحتية، وموقعا عسكريا.

وذكر الجيش أن الغارات تمت ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة الليلة الماضية باتجاه مدينة عسقلان اعترضتهما منظومة القبة الحديدية الدفاعية دون إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفتين.

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