بالجهود الذاتية.. توزيع مواد غذائية وطبية على الأسر المعزولة بسنتريس في المنوفية

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

نظم شباب قرية سنتريس، بمحافظة المنوفية، مبادرة لمساعدة الأسر المعزولة بسبب فيروس كورونا المستجد، وجمع الأهالي مبالغ مالية لشراء مواد غذائية وطبية، لتسليمها للمصابين والمشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأكد الشباب لـ"مصراوي"، نجاحهم في شراء طن خضار، وطن مواد غذائية، بالإضافة إلى "1000 كمامة طبية، 400 بخاخة كحول، 300 صابونة".

وجهز القائمين على المبادرة المواد الغذائية والطبية في أكياس، ووزعوها على الآسر المعزولة في المنازل، تخفيفًا عليهم بسبب محنة كورونا.