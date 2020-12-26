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مصراوي Masrawy

الغربية- مروة شاهين:

أعلن المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، إلغاء سوق الثلاثاء القادم، في إطار مواجهة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة كفرالزيات أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيجري التنبيه على التجار بعدم الحضور إلى المدينة.

ويعد سوق الثلاثاء المقام بمدينة كفر الزيات أحد أكبر الأسواق في الغربية، ويتردد عليه آلاف المواطنين من 3 محافظات مجاورة.