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إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار

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إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار فيروس كورونا إلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات منعًا لانتشار

مصراوي Masrawy

09:43 ص السبت 26 ديسمبر 2020

الغربية- مروة شاهين:

أعلن المحاسب محمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالغربية، إلغاء سوق الثلاثاء القادم، في إطار مواجهة الدولة لمنع انتشار .

وأكد رئيس مدينة كفرالزيات أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسيجري التنبيه على التجار بعدم الحضور إلى المدينة.

ويعد سوق الثلاثاء المقام بمدينة كفر الزيات أحد أكبر الأسواق في الغربية، ويتردد عليه آلاف المواطنين من 3 محافظات مجاورة.

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مصراوي Masrawy

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