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السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها

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السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها
عُثر عليه سكرانًا ومعه حقيبة بها ذراعا الفتاة المبتوران

السجن لمؤرّخ روسي قتل حبيبته الطالبة بالرصاص وقطع أوصالها

قضت محكمة في بالحكم بالسجن 12 عامًا ونصف العام على المؤرخ أوليغ سوكولوف، البالغ من العمر 63 عامًا، اعترف بقتل حبيبته الطالبة بالرصاص وتقطيع أوصالها، في مدينة سانت بطرسبرغ؛ طبقاً لـ"بي بي سي".

"سوكولوف" الخبير بحروب نابليون، أقرّ بأنه مذنب بقتل أنستازيا يشينكو التي كان عمرها 24 عامًا.
وعُثر على المؤرخ سكرانًا في نهر في نوفمبر 2019، ومعه حقيبة ظهر بها ذراعا الفتاة المبتوران.
وطُرد القاتل من الجامعة ومن مؤسسة أكاديمية أخرى كان يعمل بها في فرنسا.

واعترف سوكولوف في المحكمة بإطلاق أربع رصاصات على يشينكو، قبل تقطيع أوصالها باستخدام منشار وسكين مطبخ. وعثر أيضًا على مسدس صاعق في حقيبته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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