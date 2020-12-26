بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

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قدّم شكره لوزارة الصحة السعودية

تلقى السفير الألماني لدى السعودية، يورغ راناو؛ لقاح كورونا "كوفيد - 19" في أحد مراكز اللقاح بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعبّر السفير الألماني، عبر حساب السفارة الألمانية، عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم ضد فيروس كورونا، وقدّم شكره لوزارة الصحة السعودية.

وقال السفير يورغ راناو "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة، أنا فخور -بشكل خاص- بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تمّ تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".

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