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بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

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قدّم شكره لوزارة الصحة

بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

تلقى السفير الألماني لدى السعودية، يورغ راناو؛ لقاح كورونا "كوفيد - 19" في أحد مراكز اللقاح بالعاصمة السعودية الرياض أمس الجمعة.

وعبّر السفير الألماني، عبر حساب السفارة الألمانية، عن سعادته بعد خضوعه للتطعيم ضد ، وقدّم شكره لوزارة الصحة السعودية.

وقال السفير يورغ راناو "أود أن أشكر وزارة الصحة السعودية لإتاحة هذه الفرصة، أنا فخور -بشكل خاص- بأن اللقاح الذي تلقيته اليوم تمّ تطويره إلى حد كبير في ألمانيا".

بالصور.. السفير الألماني لدى الرياض يتلقى لقاح كورونا

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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