أخبار عاجلة

خالفوا الإجراءات.. المئات على كوبري ستانلي في ليلة رأس السنة (صور) -
في الساعات الأولى من العام الجديد.. اندلاع حريق بدمياط -
بالصور.. احتفالات العام الجديد أعلى كوبري تحيا مصر -
"سبق" تتجول في "لقاحات الشرقية" وترصد 240 ممارسًا صحيًا يُنجزون بهدوء وطمأنينة -
"فارق النقطة" يشعل مواجهة أبها والعين .. وتبادل المراكز بين الاتفاق والوحدة -
"رئاسة الحرمين": تطهير جبلي الصفا والمروة "مرة كل أسبوع" -
مع حلول 2021.. انتهاء مهلة "الكفاءة المالية".. النتائج 7 يناير (الجاري) -
بالفيديو .. شاحنة وقود تنحرف عن مسارها وتصطدم ببعض المركبات بطريق المطار -
مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة -
زعماء عرب غيبهم الموت في 2020.. تعرف عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بكورونا.. وظهور أول إصابة بالطفرة البريطانية بفرنسا

Print
البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بكورونا.. وظهور أول إصابة بالطفرة البريطانية بفرنسا البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بكورونا.. وظهور أول إصابة بالطفرة البريطانية بفرنسا
1100 حالة إضافية بكوريا الجنوبية و20 بالصين

البرازيل تسجل 22967 إصابة جديدة بكورونا.. وظهور أول إصابة بالطفرة البريطانية بفرنسا

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية اليوم تسجيل أول إصابة بطفرة المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب مواطن فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.

وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.

وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.

البرازيل
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.

كوريا الجنوبية
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1132 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، من بينها 1104 إصابات محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 55902، وفقًا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 20 وفاة لتصل إلى 793 حالة وفاة.


وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين خرجوا من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل 38532 مريضًا، بزيادة 484 مريضًا عن اليوم السابق.

الصين
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعًا من 14 في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

مصر تسجل 1418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية